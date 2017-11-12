Сильва забил 700-й гол сборной Испании и вышел на 4-е место в списке бомбардиров

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва в товарищеском матче против Коста-Рики (5:0) забил два мяча. Тем самым он довел свой бомбардирский счет в национальной команде до 35 голов.
Хавбек вышел на 4-е место в списке бомбардиров. Выше Сильвы только Фернандо Торрес (38 мячей), Рауль (44) и Давид Вилья (59).
Кроме того, его первый гол стал 700-м в истории сборной Испании, сообщает As.
- Фернандо Торрес
- Рауль Гонсалес
- Сборная Испании (Футбол)
- Давид Вилья
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Давид Сильва