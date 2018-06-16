Швейцарские болельщики угодили в Донбасс вместо ЧМ-2018

Швейцарские болельщики, направлявшиеся в Россию на чемпионат мира на машине, случайно попали в Донбасс. Они не знали что на юго-востоке Украины нестабильная обстановка, об этом в своем Фейсбуке сообщила журналист и украинский волонтер Анна Домбровская.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через Донецк, - сообщила Домбровская. - Ночевать болельщики планировали в отеле в Амвросиевке. Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону".

Матч Бразилия - Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье.

Бразилия - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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