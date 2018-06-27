Швейцария - Коста-Рика: Джемаили открыл счет

Сборная Швейцарии отрыла счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики. На 31-й минуте отличился Блерим Джемаили.



Шачири сделал пас вразрез на Лихтштайнера, тот классно навесил на дальнюю штангу, где Эмболо перепрыгнул соперника и скинул мяч в центр штрафной. И Джемаили с десяти метров посылает мяч в сетку по центру, нечего выдумывать!

Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча









