Швейцарец пришел помолиться за победу своей команды в ростовскую церковь

В ростовскую церковь Тайной вечери, являющуюся единственным католическим храмом города, пришел помолиться за победу своей команды только один болельщик. Швейцария сыграет с Бразилией в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018, который состоится сегодня в Ростове.

- Конечно, я знаю, что сегодня в нашем городе пройдет футбольный матч между сборными Бразилии и Швейцарии, - цитирует ТАСС настоятеля прихода Збигнева Бартошевски. - Приходили ли помолиться к нам болельщики этих команд? Бразильцы к нам не заходили, а швейцарец один был. Я с ним немного пообщался и поблагодарил его за то, что нашел время прийти к нам.

Сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

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