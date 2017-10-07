Швеция забила восемь мячей в ворота Люксембурга, Гранквист оформил дубль

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Швеции обыграла Люксембург со счетом 8:0. Шведы обошли Францию и вышли на первое место в группе А, но у французов игра с Болгарией в запасе.

В составе шведов дубль оформил защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа A

Швеция - Люксембург - 8:0 (3:0)

Голы: Гранквист, 10 - с пенальти (1:0). Берг, 18 (2:0). Берг, 37 (3:0). Берг, 54 (4:0). Лустиг, 60 (5:0). Гранквист, 67 - с пенальти (6:0). Берг, 71 (7:0). Тойвонен, 76 (8:0).

Швеция: Ольсен, Гранквист (Хеландер, 81), Лустиг (Крафт, 61), Аугустинссон, Линделеф, Ларссон, Классон, Юханссон, Форсберг, Берг (Телин, 74), Тойвонен.

Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Мутш, Жоаким, Ениш, Холтер, К. Мартинс (Скендерович, 72), В. Тилл (Тюрпель, 46), О. Тилл (Родригеш, 46), Даниел да Мота.

Предупреждение: Даниел да Мота, 59.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).