Швеция забила восемь мячей в ворота Люксембурга, Гранквист оформил дубль

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Швеции обыграла Люксембург со счетом 8:0. Шведы обошли Францию и вышли на первое место в группе А, но у французов игра с Болгарией в запасе.
В составе шведов дубль оформил защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Группа A
Швеция - Люксембург - 8:0 (3:0)
Голы: Гранквист, 10 - с пенальти (1:0). Берг, 18 (2:0). Берг, 37 (3:0). Берг, 54 (4:0). Лустиг, 60 (5:0). Гранквист, 67 - с пенальти (6:0). Берг, 71 (7:0). Тойвонен, 76 (8:0).
Швеция: Ольсен, Гранквист (Хеландер, 81), Лустиг (Крафт, 61), Аугустинссон, Линделеф, Ларссон, Классон, Юханссон, Форсберг, Берг (Телин, 74), Тойвонен.
Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Мутш, Жоаким, Ениш, Холтер, К. Мартинс (Скендерович, 72), В. Тилл (Тюрпель, 46), О. Тилл (Родригеш, 46), Даниел да Мота.
Предупреждение: Даниел да Мота, 59.
Судья: Хюсейин Гечек (Турция).
Дополнительная информация
- Сборная Болгарии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Люксембурга
Thomas_Boy_
Голландии кранты. А Швеция, как и ожидалось, без павлина стала только сильнее.
21:12
Andre_Saratov
Вот тебе бабушка и бенилюкский союз!
21:02