Шукер извинился перед Россией за выкрики Виды

Президент Хорватского футбольного союза, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Давор Шукер сказал, что возглавляемая им организация придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики. По мнению функционера, член хорватской делегации Огнен Вукоевич и защитник Домагой Вида, посвятившие победу над Россией (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира Украине и киевскому "Динамо", не хотели никого оскорблять.

Вида дважды извинился перед Россией за лозунг "Слава Украине"

Высказывания хорватов вызвали общественный резонанс, на фоне которого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич по решению национальной федерации был исключен из состава делегации на ЧМ-2018.

– Мы прекрасно понимаем, что это был неуместный поступок, – приносим извинения российской стороне, – цитируют "Известия" Шукера. – Мы придерживаемся позиции ФИФА – спорт вне политики. Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха. Но это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича. Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости.

Отметим, что после победы сборной Хорватии над Англией (2:1. д.в.) в 1/2 финала мирового первенства Вида неоднократно извинился за свои слова.

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