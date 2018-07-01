13:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шипулину нравится стиль игры Дзюбы

Антон ШИПУЛИН. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Антон ШИПУЛИН. Фото Андрей АНОСОВ, СБР

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин отметил, что следит за национальной командой даже более пристально, чем за чемпионатом России. По его словам, он общается с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

- Если честно, за сборной слежу даже более пристально, чем за чемпионатом России, - цитирует пресс-служба УЕФА слова Шипулина. - Конечно, по возможности стараюсь не пропускать трансляции по телевизору.

- С кем из футболистов знакомы?

- Общаемся с Артемом Дзюбой. Познакомились в позапрошлом году. Он приезжал к нам на сбор в Питере, и Алексей Волков (партнер Шипулина по биатлонной сборной. - Прим. "СЭ") проводил для него мастер-класс. Артем - большой поклонник биатлона, а мне очень импонирует его стиль игры.

Дзюба на нынешнем турнире провел 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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http://ru.uefa.com/european-qualifiers/news/newsid=2563872.html

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