Шипулину нравится стиль игры Дзюбы

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин отметил, что следит за национальной командой даже более пристально, чем за чемпионатом России. По его словам, он общается с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

- Если честно, за сборной слежу даже более пристально, чем за чемпионатом России, - цитирует пресс-служба УЕФА слова Шипулина. - Конечно, по возможности стараюсь не пропускать трансляции по телевизору.

- С кем из футболистов знакомы?

- Общаемся с Артемом Дзюбой. Познакомились в позапрошлом году. Он приезжал к нам на сбор в Питере, и Алексей Волков (партнер Шипулина по биатлонной сборной. - Прим. "СЭ") проводил для него мастер-класс. Артем - большой поклонник биатлона, а мне очень импонирует его стиль игры.

Дзюба на нынешнем турнире провел 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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