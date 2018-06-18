Шейху Куяте: "На чемпионате мира главное - получать удовольствие"

Капитан сборной Сенегала Шейху Куяте отметил, что на чемпионате мира в России важно получать удовольствие от футбола и дарить его своим соотечественникам.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Сенегала открывает турнир во вторник матчем против команды Польши​ на стадионе "Спартак" в Москве.

- Мы много работали на протяжении последних недель, особенно интенсивно – последние десять дней, - цитирует "РИА Новости" Куяте. - Тренер заставлял нас усердно работать, зато сейчас мы полностью готовы к игре с Польшей. Да, сыграть на чемпионате мира – это моя детская мечта, которая реализовалась. Главное для нас – получать удовольствие, радость от футбола, и дарить ее сенегальскому народу. Да, африканские сборные пока проигрывают на турнире, но мы не чувствуем давления по этому поводу.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу