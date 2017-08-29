Серхио Рамос: "Надеюсь, болельщики сборной Испании перестанут освистывать Пике"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос перед стартом подготовки национальной команды к игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии попросил болельщиков поддержать Жерара Пике. Поклонники "Красной фурии" в последнее время регулярно освистывают защитника "Барселоны", который, по их мнению, накаляет обстановку в сборной своим провокационным поведением. Матч Испания – Италия состоится на стадионе "Реала" – "Сантьяго Бернабеу".

– Надеюсь, ни один игрок сборной, включая Пике, не будет освистан болельщиками сборной, – цитирует Marca Рамоса. – Нужно проявлять уважение ко всем футболистам, которые вызываются в национальную команду.