Сергей Собянин: "Во время ЧМ Москва стала столицей мирового футбола"

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведения в столице чемпионата мира. Турнир проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Его победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

– Москва стала столицей мирового футбола, – цитирует Собянина пресс-служба столичного правительства. – Город принял 12 матчей, которые прошли на стадионах "Лужники" и "Спартак", их посетили 760 тысяч человек. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллиона туристов и экскурсантов (2,16 миллиона их них – россияне. – Прим. "СЭ").

Он отметил, что наибольшее число туристов во время турнира приехало из Китая – 223 тысячи человек. Также в пятерку самых активных гостей Москвы вошли гости из США (167 тысяч человек), Германии (84 тысячи человек), Голландии (62 тысячи человек) и Франции (45 тысяч человек). Средняя заполняемость столичных гостиниц составила около 90 процентов, а в центре города – 99 процентов.

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