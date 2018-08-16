Сергей Ребров: "Для успеха на чемпионате мира нужны грамотная оборона и быстрые атакующие игроки"

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо", экс-футболист "Рубина" Сергей Ребров - о тенденциях развития футбола, которые показал ЧМ-2018.

– О ключевых тенденциях я говорил еще после Eвро-2016, итоги которого подводились в Ньоне на тренерском семинаре УЕФА. Там было подмечено, что в среднем лишь каждый пятый матч стадии плей-офф выигрывали команды, которые владели мячом больше соперника. Чемпионат мира подтвердил это веяние и показал, что практически все команды, пробившиеся в финальную часть, хорошо организованы и умеют защищаться. Дело в том, что с учетом дефицита времени у тренеров сборных построить эффективную оборонительную модель игры значительно проще, чем атакующую. Для этого каждому футболисту достаточно соблюдать дисциплину, играя без мяча. Когда команда грамотно, компактно расположена на своей половине поля, взламывать выстроенные ею редуты очень непросто. Остается найти быстрых атакующих игроков, которые будут моментально включаться после отбора мяча и убегать с ним вперед, - цитирует специалиста "Команда №1". - Вполне достаточно крайних хавбеков плюс форварда, который может зацепиться за мяч и сбросить его партнерам. За счет этого половина команд чемпионата мира имела возможность обыгрывать фаворитов. Как, например, это сделали хозяева, не создавая моментов и не угрожая воротам Испании.