Сергей Овчинников: "Мариу Фернандес - фантастический игрок! Мирового уровня"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников​ в интервью "СЭ" подвел итоги сезона. По его словам, защитник Мариу Фернандес - просто фантастический игрок и заслужил вызов в сборную России.

– Мариу Фернандес для сборной – находка?

– Не просто находка – это фантастический игрок! Мирового уровня! Счастье, что он выбрал нашу сборную. В России крайних защитников такого класса нет. При этом способен безболезненно закрыть и центр обороны. Мы же иногда его там использовали.

– Без потери качества?

– Абсолютно. Мариу готов помогать команде на любой позиции. Где нужнее, там сыграет.

– В 2016-м он несколько матчей провел на уколах с переломом шейки лопатки, что не помешало заработать пенальти в игре с "Байером".

– Мы шутим, что Мариу должен был родиться русским. С точки зрения самопожертвования – парень потрясающий. Кажется, для него не существует травм, при которых не мог бы выйти на поле. Всегда рвется в бой.

– Жаль, по-русски толком не говорит.

– Он вообще немногословный. Главное, на установке все понимает без переводчика. Для общения с футболистами и тренерами запаса русского хватает. А я и по-португальски могу с ним поболтать. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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