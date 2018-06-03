Сергей Кирьяков: "Рауш не в полной мере себя проявил в "Динамо"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что защитник Константин Рауш, не попавший в окончательную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира, не сумел полностью проявить себя в "Динамо". Сегодня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила список из 23 футболистов, которые примут участие в ЧМ-2018.

– В итоговую заявку Станислав Черчесов не включил Джанаева, Чалова, Ташаева, Нойштедтера и Рауша. Двое последних имеют довольно богатый опыт выступлений в Европе, однако оказались за бортом…

– Два легионера (а Рауша я пока считаю все-таки легионером) не сыграют на чемпионате мира. По игре Константина в "Динамо" возникли определенные вопросы. Думаю, бело-голубые ожидали большего от такого приобретения. Наверное, не слишком удачные действия в контрольном матче с Францией (1:3) повлияли на решение Черчесова. То же самое могу сказать и про Нойштедтера. Игра с французами процентов на 50 предопределила его судьбу. Ну и, конечно, тренировочная работа.

– А ведь Рауш говорил, что сменил Германию на Россию, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира…

– В футболе, к сожалению, так бывает. Рауш наверняка надеялся, что переход в "Динамо" явно приблизит его к чемпионату мира. Однако мы увидели обратный эффект. Думаю, останься он в Германии – даже с учетом того, что "Кельн" вылетел во вторую бундеслигу – у него было бы больше шансов попасть в итоговую заявку.

– В "Динамо" не убедил?

– Да. Не в полной мере себя проявил. Может быть, не до конца адаптировался. Где-то испытывал давление, так как бело-голубые долгое время боролись за выживание.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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