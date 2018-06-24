Сергей Кирьяков: "Когда счет стал 1:1, был уверен, что немцы выиграют"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в 90-е за "Карлсруэ" и "Гамбург", считает, что сборная Германии заслужила победу в матче второго тура чемпионата мира в матче против Швеции. Германия победила 2:1 и забила решающий гол в добавленное время.

- Немцы заслужили победу?

- Да! Они здорово начали матч, имели подавляющее преимущество, сразу создали два момента. Я подумал: забьют первыми – для шведов все закончится разгромом. Но травма Руди перевернула игру. Ему долго оказывали помощь, Лев не спешил проводить замену, немцы остались в меньшинстве, возникла неразбериха. Шведы этим воспользовались. После ошибки Крооса организовали быструю атаку и повели.

- Счет к тому времени мог быть уже 2:0.

- Вы о падении Берга в борьбе с Боатенгом? Да, у арбитра были основания назначить пенальти. Странно, что ВАР не отреагировал. Что ж, повезло немцам. Ну а когда Ройс сравнял счет, я уже не сомневался – дожмут (Александр КРУЖКОВ)

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