Сергей Хусаинов: "Маскерано сам виноват, привез пенальти. То же самое было в матче "Антверпен" - "Спартак" в 1993-м"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча ЧМ-2018 Аргентина - Нигерия Джюнейт Чакыр правильно назначил пенальти в ворота южноамериканцев. На 49-й минуте при подачи углового в штрафной аргентинцев упал Балогун. Арбитр посчитал, что его завалил Хавьер Маскерано.

- Все основания для назначения пенальти у арбитра были. Судья поступил верно. Маскерано обхватил нигерийца. Примерно такая же ситуация была в матче Сербия - Швейцария, но там рефери сплоховал. А ведь двое завалили серба! Маскерано сам виноват, дал повод, - сказал Хусианов.

- Но ведь мяч перелетел Маскерано и Балогуна, борьба уже шла совсем в другом месте.

- Ну и что? Это не имеет значения. Фол был в штрафной. Помните, знаменитый матч "Антверпен" - "Спартак" в 1993 году? Там арбитр удалил Онопко, хотя правила нарушал Андрей Иванов. Судья перепутал. Потом еще говорили, что нас засудили. А я выяснял, что на самом деле было. Чернятински играл подловато, но Иванов на нем все-таки сфолил. Хотя мяч был уже в другом месте, но фол то произошел в штрафной! Видимо, Андрей не выдержал, как-то отреагировал на слова и толкнул того. Пенальти…

А здесь Маскерано заваливал нигерийца. Никакой симуляции со стороны африканца не было. Аргентинец сам виноват. Зачем он трогал его руками? В итоге привез пенальти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018