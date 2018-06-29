Сергей Анохин: "Никакой дискриминации в том, что Россию не пустили на предматчевую тренировку в "Лужники", нет"

Член исполкома РФС Сергей Анохин после заседания отметил, что в матче с Испанией надеется на хороший результат.

- 25 декабря прошлого года Виталий Леонтьевич (Мутко. - Прим. "СЭ") говорил, что приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС на полгода. Они истекли 25 июня. Какова ситуация сейчас?

- Вам лучше расскажет Рогачев. У нас принято положение о временной приостановке деятельности президента РФС в связи с судами. Но безусловно, Виталий Леонтьевич является президентом РФС, пока с преостановленными полномочиями.

- Сборную России не пустили проводить предматчевую тренировку в Лужники, а испанцам разрешили. Не видели ли в этом дискриминации?

- Я знаю точно, что у ребят очень серьезный настрой на эту игру и, безусловно, они передали огромный привет посыл исполкому и болельщикам и сказали, что будут биться насмерть в этом матче. Основная задача - победить. Другой у нас нет.



А пустили тренироваться или не пустили - никакой дискриминации в этом нет. Когда русским сложнее - так даже лучше. Поэтому я очень надеюсь на хороший результат. Я практически не сомневаюсь, что мы сумеем обыграть испанцев.



Мы настроены очень серьезно. Все тренировались с большой самоотдачей. Тренерский штаб придумал план на игру и все будет нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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