Сергей Анохин: "Миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию"

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что в России за время подготовки чемпионата мира-2018 существенно улучшилась инфраструктура. Анохин также добавил, что иностранцы не боятся ехать в Россию.

- Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран.

Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться.