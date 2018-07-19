Сергей Анхохин: "Катару будет сложно соревноваться с Россией в плане проведения чемпионата мира"

Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что организаторы ЧМ-2018 выполнили все требования по безопасности проведения турнира. По его словам, Катару во время ЧМ-2022 будет сложно соревноваться с Россией.

- Перед началом мундиаля я не раз говорил, что это будет самый безопасный чемпионат, - приводят "Известия" слова Анохина. - Если исключить инцидент с таксистом, который уснул за рулем, то проблем с иностранными гостями не было. Что касается проявлений расизма или издевательств над сексуальными меньшинствами, ничего такого и быть не могло. У нас нет никакого желания с кем-то конфликтовать. Конечно, это радует. Надо поблагодарить всех наших болельщиков, что они не просто хорошо отнеслись к своим иностранным коллегам, а еще и помогали им во всем. Я думаю, эта добрая традиция общения с иностранцами будет продолжена и на следующих наших матчах.

Я думаю, Катару будет тяжело соревноваться с нами в плане проведения чемпионата мира. Я не беру в сравнение ЮАР и Бразилию, которые принимали турнир в предыдущие годы. Там всё было совсем по-другому. Мы же задали тон в проведении мероприятий международного масштаба самого высокого уровня. Не знаю, кто в будущем сможет соревноваться с нами. Но пусть попробуют.