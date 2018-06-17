Сенсация! Мексика обыграла Германию на старте чемпионата мира-2018

Сборная Мексики обыграла сборную Германии (1:0) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2018.

На 36-й минуте единственный мяч забил Ирвинг Лосано. После передачи от Хавьера Эрнандеса он обыграл защитника и пробил в ближний угол.

В составе мексиканцев на замену вышел Рафаэль Маркес, для которого это пятый чемпионат мира.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча Германия - Мексика.

Второй матч первого тура в группе F между сборными Швеции и Кореи состоится завтра и начнется в 15.00 по Москве.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира-2018

Группа F

1-й тур

Германия - Мексика - 0:1 (0:1)

Гол: Лосано, 36.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 80), Хедира (Ройс, 60), Кроос, Дракслер, Езил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 73), Эррера, Вела (Альварес, 58), Лаюн, Лосано (Хименес, 66), Эрнандес.

Предупреждения: Морено, 40. Мюллер, 83. Хуммельс, 84. Эррера, 89.

Судьи: Фагани, Мансури, Сохандан (все Иран).

ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Астроса (Чили), Гейгер (США).

17 июня. Москва. Стадион "Лужники".

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