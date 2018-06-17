Сенсация! Мексика обыграла Германию на старте чемпионата мира-2018

Сборная Мексики обыграла сборную Германии (1:0) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2018.
На 36-й минуте единственный мяч забил Ирвинг Лосано. После передачи от Хавьера Эрнандеса он обыграл защитника и пробил в ближний угол.
В составе мексиканцев на замену вышел Рафаэль Маркес, для которого это пятый чемпионат мира.
Сборная Германии является действующим чемпионом мира.
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча Германия - Мексика.
Второй матч первого тура в группе F между сборными Швеции и Кореи состоится завтра и начнется в 15.00 по Москве.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат мира-2018
Группа F
1-й тур
Германия - Мексика - 0:1 (0:1)
Гол: Лосано, 36.
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 80), Хедира (Ройс, 60), Кроос, Дракслер, Езил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).
Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 73), Эррера, Вела (Альварес, 58), Лаюн, Лосано (Хименес, 66), Эрнандес.
Предупреждения: Морено, 40. Мюллер, 83. Хуммельс, 84. Эррера, 89.
Судьи: Фагани, Мансури, Сохандан (все Иран).
ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Астроса (Чили), Гейгер (США).
17 июня. Москва. Стадион "Лужники".
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Ирвинг Лосано