Сегодня в сборной Египта не стали утверждать, что Салах точно сыграет с Россией

В среду сборная Египта провела заключительную тренировку в Грозном перед вылетом в Екатеринбург на игру первого тура группового турнира чемпионата мира против Уругвая. Нападающий Мохамед Салах​, восстанавливающийся от травмы плеча, в этот раз частично выполнял разминочные упражнения с командой, однако к полноценной работе на поле он пока еще не готов.

– Мы все еще не приняли решение, сыграет ли Мохамед с Уругваем, – сказал в очередной раз менеджер команды Ихаб Легета. – Ему лучше, но в игровых упражнениях он пока не участвует.

– А что насчет второго матча с Россией? – спросил менеджера корреспондент "СЭ". Ранее врач сборной Египта говорил, что Салах точно примет участие у этой игре.

– Давайте сначала решим по поводу первого матча, а потом уже будем думать о втором. Я не хочу оценивать проценты. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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