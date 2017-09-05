Сборная Украины проиграла Исландии

Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, со счетом 2:0. Оба мяча исландцы забили во втором тайме.
Команда Андрея Шевченко потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. У украинцев осталось 14 очков, как и у Турции. Исландия набрала 16 баллов и делит первое место с Хорватией. Напомним, что напрямую в финальную стадию выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах.
6 октября Хорватия сыграет с Финляндией, Украина – с Косово, а Турция – с Исландией.
Ранее участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Саудовская Аравия и Корея. Всего в турнире примут участие 32 сборные.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа I
Исландия – Украина – 2:0 (0:0)
Голы: Г.Сигурдссон, 47 (1:0). Г.Сигурдссон, 66 (2:0).
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Халльфредссон (Скуласон, 89), Бьяднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Гвюдмундссон, Бедварссон (Сигурдарсон, 67).
Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Беседин (Кравец, 71).
Предупреждения: Халльфредссон, 2. Малиновский, 55. Г.Сигурдссон, 77. Коваленко, 78. Зинченко, 82.
Судья: Коллам (Шотландия).
05 сентября. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".
Косово - Финляндия - 0:1 (0:0)
Гол: Пукки, 83 (0:1).
Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаника, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Алуши, В.Бериша, Криэциу, Нухиу, Б.Бериша (Зенели, 70), Рашица (Халими, 62).
Финляндия: Градецки, Аркивуо (Пиринен, 64), Араюри, Лам, Гранлунд, Вяйсянен, Спарв, Хямяляйнен, Лод (Туоминен, 90+3), Йенсен (Скрабб, 54), Пукки.
Предупреждения: Б.Бериша, 31. Лод, 34. Гранлунд, 43. В.Бериша, 50. Яшаника, 80. Спарв, 82.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
05 сентября. Шкодер. Стадион "Loro Borici".
Дополнительная информация
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
вояка
Такой драки ни в одной группе нет ..... концовка будет ужасно интересной. Хоть и борются 4 команды, но предпочтительнее шансы всё же у хорватов и исландцев ..... но всё может статься в этом безумном футбольном мире. Адреналину будет!!!! в общем эта группа - пальчики оближешь!
00:20
xSive
наконец-то потрясающая новость
00:17
HAZELSAMARA
В группе такой замес, что отобраться на Мундиаль может любой из первой четвёрки, а то и двое любых, ежели в стыках подфартит. Если Украина пролетит мимо Мундиаля, некому будет бряцать угрозой бойкота, хотя вряд ли эта сборная откажется от участия при прохождении отбора.
00:14
Jean4
Группа I просто убийственная, там борьба будет до последнего тура, 4 претендента на 1,5 места.
23:59 5 сентября
Patisson
Да, кстати, турки дали Украине шанс, как ни удивительно
23:59 5 сентября
Versus67
Мундиаль без ошибки пройдёт.
23:55 5 сентября
tusar-67
Да не хотелость бы видеть у себя ни эту сборную ни её болельщиков.Испортят весь праздник и всё испоганят!!!
23:54 5 сентября
$n10nep$
Ну елки-палки...
23:52 5 сентября
AZ
А шансы то у Украины еще есть и не такие уж маленькие. Хлопнет дома хорватов и в гостях Косово, что вполне реально. И минимум в стыки, а то и напрямую на ЧМ попадают)))
23:52 5 сентября
tusar-67
Ну а где.в России-размещать сборную Украины???В Салехард,нельзя там рыба деликатесная и хамон из оленины.Остаётся единственное место-это перевал Дятлова!
23:47 5 сентября
30 лет за ЦСКА!
А где ЧМОКА??! Почему он тут щас своей гадостной слюнкой от радости не брызжет?! :-D
23:44 5 сентября
top220
Надеюсь, 404 остатОчно мимо ЧМ.
23:41 5 сентября
Florida9
Исландия красиво сказала "остаточнэ прощавай" недосборной
23:41 5 сентября
top220
Вперёд, Исландия!
23:40 5 сентября
top220
Áfram, Ísland!
23:39 5 сентября
акробат
меньше будет визгов про ненавистную Россию - спокойно пролетают мимо ЧМ-2018
23:38 5 сентября
Спартач и че?
как говорится украина-остаточно прощувай)))
23:38 5 сентября