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23:31 5 сентября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Украины проиграла Исландии

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Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, со счетом 2:0. Оба мяча исландцы забили во втором тайме.

Команда Андрея Шевченко потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. У украинцев осталось 14 очков, как и у Турции. Исландия набрала 16 баллов и делит первое место с Хорватией. Напомним, что напрямую в финальную стадию выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах.

6 октября Хорватия сыграет с Финляндией, Украина – с Косово, а Турция – с Исландией.

Ранее участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: БразилияИранЯпонияМексикаБельгия, Саудовская Аравия и Корея. Всего в турнире примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Группа I

Исландия – Украина – 2:0 (0:0)

Голы: Г.Сигурдссон, 47 (1:0). Г.Сигурдссон, 66 (2:0).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Халльфредссон (Скуласон, 89), Бьяднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Гвюдмундссон, Бедварссон (Сигурдарсон, 67).

Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Беседин (Кравец, 71).

Предупреждения: Халльфредссон, 2. Малиновский, 55. Г.Сигурдссон, 77. Коваленко, 78. Зинченко, 82.

Судья: Коллам (Шотландия).

05 сентября. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".

Косово - Финляндия - 0:1 (0:0)

Гол: Пукки, 83 (0:1).

Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаника, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Алуши, В.Бериша, Криэциу, Нухиу, Б.Бериша (Зенели, 70), Рашица (Халими, 62).

Финляндия: Градецки, Аркивуо (Пиринен, 64), Араюри, Лам, Гранлунд, Вяйсянен, Спарв, Хямяляйнен, Лод (Туоминен, 90+3), Йенсен (Скрабб, 54), Пукки.

Предупреждения: Б.Бериша, 31. Лод, 34. Гранлунд, 43. В.Бериша, 50. Яшаника, 80. Спарв, 82.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

05 сентября. Шкодер. Стадион "Loro Borici".

Календарь матчей отборочного турнира ЧМ-2018

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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вояка

Такой драки ни в одной группе нет ..... концовка будет ужасно интересной. Хоть и борются 4 команды, но предпочтительнее шансы всё же у хорватов и исландцев ..... но всё может статься в этом безумном футбольном мире. Адреналину будет!!!! в общем эта группа - пальчики оближешь!

00:20

xSive

наконец-то потрясающая новость

00:17

HAZELSAMARA

В группе такой замес, что отобраться на Мундиаль может любой из первой четвёрки, а то и двое любых, ежели в стыках подфартит. Если Украина пролетит мимо Мундиаля, некому будет бряцать угрозой бойкота, хотя вряд ли эта сборная откажется от участия при прохождении отбора.

00:14

Jean4

Группа I просто убийственная, там борьба будет до последнего тура, 4 претендента на 1,5 места.

23:59 5 сентября

Patisson

Да, кстати, турки дали Украине шанс, как ни удивительно

23:59 5 сентября

Versus67

Мундиаль без ошибки пройдёт.

23:55 5 сентября

tusar-67

Да не хотелость бы видеть у себя ни эту сборную ни её болельщиков.Испортят весь праздник и всё испоганят!!!

23:54 5 сентября

$n10nep$

Ну елки-палки...

23:52 5 сентября

AZ

А шансы то у Украины еще есть и не такие уж маленькие. Хлопнет дома хорватов и в гостях Косово, что вполне реально. И минимум в стыки, а то и напрямую на ЧМ попадают)))

23:52 5 сентября

tusar-67

Ну а где.в России-размещать сборную Украины???В Салехард,нельзя там рыба деликатесная и хамон из оленины.Остаётся единственное место-это перевал Дятлова!

23:47 5 сентября

30 лет за ЦСКА!

А где ЧМОКА??! Почему он тут щас своей гадостной слюнкой от радости не брызжет?! :-D

23:44 5 сентября

top220

Надеюсь, 404 остатОчно мимо ЧМ.

23:41 5 сентября

Florida9

Исландия красиво сказала "остаточнэ прощавай" недосборной

23:41 5 сентября

top220

Вперёд, Исландия!

23:40 5 сентября

top220

&#193;fram, &#205;sland!

23:39 5 сентября

акробат

меньше будет визгов про ненавистную Россию - спокойно пролетают мимо ЧМ-2018

23:38 5 сентября

Спартач и че?

как говорится украина-остаточно прощувай)))

23:38 5 сентября