Сборная Украины проиграла Исландии

Сборная Исландии на своем поле обыграла Украину в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, со счетом 2:0. Оба мяча исландцы забили во втором тайме.

Команда Андрея Шевченко потерпела второе поражение в отборочном турнире и ухудшила свои шансы на попадание в финальную стадию турнира. У украинцев осталось 14 очков, как и у Турции. Исландия набрала 16 баллов и делит первое место с Хорватией. Напомним, что напрямую в финальную стадию выходит победитель группы, а команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах.

6 октября Хорватия сыграет с Финляндией, Украина – с Косово, а Турция – с Исландией.

Ранее участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Саудовская Аравия и Корея. Всего в турнире примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Группа I

Исландия – Украина – 2:0 (0:0)

Голы: Г.Сигурдссон, 47 (1:0). Г.Сигурдссон, 66 (2:0).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Халльфредссон (Скуласон, 89), Бьяднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Гвюдмундссон, Бедварссон (Сигурдарсон, 67).

Украина: Пятов, Хачериди, Ракицкий, Бутко, Матвиенко, Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Беседин (Кравец, 71).

Предупреждения: Халльфредссон, 2. Малиновский, 55. Г.Сигурдссон, 77. Коваленко, 78. Зинченко, 82.

Судья: Коллам (Шотландия).

05 сентября. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".

Косово - Финляндия - 0:1 (0:0)

Гол: Пукки, 83 (0:1).

Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаника, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Алуши, В.Бериша, Криэциу, Нухиу, Б.Бериша (Зенели, 70), Рашица (Халими, 62).

Финляндия: Градецки, Аркивуо (Пиринен, 64), Араюри, Лам, Гранлунд, Вяйсянен, Спарв, Хямяляйнен, Лод (Туоминен, 90+3), Йенсен (Скрабб, 54), Пукки.

Предупреждения: Б.Бериша, 31. Лод, 34. Гранлунд, 43. В.Бериша, 50. Яшаника, 80. Спарв, 82.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

05 сентября. Шкодер. Стадион "Loro Borici".

Календарь матчей отборочного турнира ЧМ-2018