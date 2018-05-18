Сборная тренируется без Дзюбы, Габулова, Нойштедтера и Черышева

Сборная России вышла на первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют 24 человек.

Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев присоединятся к команде в Австрии.

Также не смог тренироваться нападающий Артем Дзюба. У него поднялась температура. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Как сообщила пресс-служба сборной России, завтра 29-летний форвард будет заниматься в общей группе.

Сборная России на чемпионате мира по футболу