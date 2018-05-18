17:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная тренируется без Дзюбы, Габулова, Нойштедтера и Черышева

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сборная России вышла на первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют 24 человек. 

Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев присоединятся к команде в Австрии. 

Также не смог тренироваться нападающий Артем Дзюба. У него поднялась температура. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Как сообщила пресс-служба сборной России, завтра 29-летний форвард будет заниматься в общей группе.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Kot, kotoryi

Дошутился Петросян местного розлива

18:04

ELO16

Столп атаки Черчесова, острие так сказать наконечника, пробивной и забивной форвард! Мечта любой сборной, но вот перегрелся.

17:43

ЗЗ+

Лучший воспитанник это Титов :)

17:42

Millwall82

Легенда кб-школы, лучший ее воспитанник. Зенит просто обязан отдать Дзюбу Спартаку. За гроши. 10 млн евро всего лишь, Федуну это как съездить на отдых в Куршавель.

17:37

shpasic

вчера так всех смешил, что перегрелся.

17:35

mesp

Деревяшка, харе филонить :)

17:31

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