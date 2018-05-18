Сборная тренируется без Дзюбы, Габулова, Нойштедтера и Черышева

Сборная России вышла на первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Занятие проходит в Новогорске, в нем участвуют 24 человек.
Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев присоединятся к команде в Австрии.
Также не смог тренироваться нападающий Артем Дзюба. У него поднялась температура. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Как сообщила пресс-служба сборной России, завтра 29-летний форвард будет заниматься в общей группе.
Kot, kotoryi
Дошутился Петросян местного розлива
18:04
ELO16
Столп атаки Черчесова, острие так сказать наконечника, пробивной и забивной форвард! Мечта любой сборной, но вот перегрелся.
17:43
ЗЗ+
Лучший воспитанник это Титов :)
17:42
Millwall82
Легенда кб-школы, лучший ее воспитанник. Зенит просто обязан отдать Дзюбу Спартаку. За гроши. 10 млн евро всего лишь, Федуну это как съездить на отдых в Куршавель.
17:37
shpasic
вчера так всех смешил, что перегрелся.
17:35
mesp
Деревяшка, харе филонить :)
17:31