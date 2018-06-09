23:34 9 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Саудовской Аравии прибыла в Санкт-Петербург

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Сборная Саудовской Аравии прибыла в Санкт-Петербург и заселилась в отель в центре города, где будет жить в течение чемпионата мира-2018. Аравийцы являются соперником сборной России по матчу открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.

Также в групповом турнире команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). (Егор БЫЧКОВ)

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