Сборная Саудовской Аравии прибыла в Санкт-Петербург и заселилась в отель в центре города, где будет жить в течение чемпионата мира-2018. Аравийцы являются соперником сборной России по матчу открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.

Также в групповом турнире команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград). (Егор БЫЧКОВ)

Пицци и компания на месте. Саудовскую Аравию в Санкт-Петербурге встречают криками "Иран - чемпион!" pic.twitter.com/cL3kQVG64U – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 9 июня 2018 г.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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