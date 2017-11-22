Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что город подходит национальной команде по климатическим нормам и по вероисповеданию.

– В данный момент руководство федерации активно изучает все базы и пришло к выводу, что Грозный подходит сборной как по климатическим нормам, так и по вероисповеданию, однако окончательное решение будет принято за несколько дней до жеребьевки, – сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Саудовской Аравии.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Кремле.