17:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России вылетает в Санкт-Петербург


Сборная России отправляется в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в матче чемпионата мира-2018 против Египта. Игра состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург". 

- Вылетаем! Питер, встречай нас!, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Сборная России выступает в группе А, где встретится с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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