Сборная России впервые начала год с трех поражений

Поражение от Австрии (0:1) стало для сборной России третьим в трех матчах 2018 года.
Никогда ранее сборная не начинала календарный год настолько неудачно. Перед чемпионатом мира-2002 команда Олега Романцева после поражений от Ирландии и Эстонии добилась гостевой ничьей с французами. (Кирилл БУРДАКОВ)
Худшие старты года в исполнении сборной России
|
Год
|
Тренер
|
Турнир
|
Соперники
|
Очки
|
Мячи
|
2018
|
ТМ
|
Бразилия (д) – 0:3
|
0
|
1-7
|
|
|
ТМ
|
Франция (д) – 1:3
|
|
|
|
|
ТМ
|
Австрия (г) – 0:1
|
|
|
2002
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
ТМ
|
Ирландия (г) – 0:2
|
1
|
1-4
|
|
|
ТМ
|
Эстония (г) – 1:2
|
|
|
|
|
ТМ
|
Франция (г) – 0:0
|
|
|
2004
|
ТМ
|
Болгария (г) – 2:2
|
2
|
4-5
|
|
|
ТМ
|
Норвегия (г) – 2:3
|
|
|
|
|
ТМ
|
Австрия (г) – 0:0
|
|
|
2011
|
ТМ
|
Иран (н) – 0:1
|
2
|
1-2
|
|
|
ОЧЕ
|
Армения (г) – 0:0
|
|
|
|
|
ТМ
|
Катар (г) – 1:1
|
|
|
2016
|
ТМ
|
Литва (д) – 3:0
|
3
|
6-6
|
|
|
ТМ
|
Франция (г) – 2:4
|
|
|
|
|
ТМ
|
Чехия (н) – 1:2
|
|
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баламошка
Отступают назад, чтобы хорошенько разбежаться и триумфально выиграть ЧМ.
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