00:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России впервые начала год с трех поражений

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Поражение от Австрии (0:1) стало для сборной России третьим в трех матчах 2018 года.

Никогда ранее сборная не начинала календарный год настолько неудачно. Перед чемпионатом мира-2002 команда Олега Романцева после поражений от Ирландии и Эстонии добилась гостевой ничьей с французами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие старты года в исполнении сборной России

Год

Тренер

Турнир

Соперники

Очки

Мячи

2018

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

ТМ

Бразилия (д) – 0:3

0

1-7

 

 

ТМ

Франция (д) – 1:3

 

 

 

 

ТМ

Австрия (г) – 0:1

 

 

2002

Олег РОМАНЦЕВ

ТМ

Ирландия (г) – 0:2

1

1-4

 

 

ТМ

Эстония (г) – 1:2

 

 

 

 

ТМ

Франция (г) – 0:0

 

 

2004

Георгий ЯРЦЕВ

ТМ

Болгария (г) – 2:2

2

4-5

 

 

ТМ

Норвегия (г) – 2:3

 

 

 

 

ТМ

Австрия (г) – 0:0

 

 

2011

Дик АДВОКАТ

ТМ

Иран (н) – 0:1

2

1-2

 

 

ОЧЕ

Армения (г) – 0:0

 

 

 

 

ТМ

Катар (г) – 1:1

 

 

2016

Леонид СЛУЦКИЙ

ТМ

Литва (д) – 3:0

3

6-6

 

 

ТМ

Франция (г) – 2:4

 

 

 

 

ТМ

Чехия (н) – 1:2

 

 

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Австрия - Россия

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Отступают назад, чтобы хорошенько разбежаться и триумфально выиграть ЧМ.

00:44

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