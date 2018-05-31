Сборная России впервые начала год с трех поражений

Поражение от Австрии (0:1) стало для сборной России третьим в трех матчах 2018 года.

Никогда ранее сборная не начинала календарный год настолько неудачно. Перед чемпионатом мира-2002 команда Олега Романцева после поражений от Ирландии и Эстонии добилась гостевой ничьей с французами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Худшие старты года в исполнении сборной России

Год Тренер Турнир Соперники Очки Мячи 2018 Станислав ЧЕРЧЕСОВ ТМ Бразилия (д) – 0:3 0 1-7 ТМ Франция (д) – 1:3 ТМ Австрия (г) – 0:1 2002 Олег РОМАНЦЕВ ТМ Ирландия (г) – 0:2 1 1-4 ТМ Эстония (г) – 1:2 ТМ Франция (г) – 0:0 2004 Георгий ЯРЦЕВ ТМ Болгария (г) – 2:2 2 4-5 ТМ Норвегия (г) – 2:3 ТМ Австрия (г) – 0:0 2011 Дик АДВОКАТ ТМ Иран (н) – 0:1 2 1-2 ОЧЕ Армения (г) – 0:0 ТМ Катар (г) – 1:1 2016 Леонид СЛУЦКИЙ ТМ Литва (д) – 3:0 3 6-6 ТМ Франция (г) – 2:4 ТМ Чехия (н) – 1:2

Полный календарь чемпионата мира по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу - здесь