22:17 10 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России попросила перестать спамить в соцсетях с комментариями о Виде


 
Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. 101-я минута. Сандру РИЧЧИ выносит предупреждение Домагою ВИДЕ.Вида получил один "горчичник", а не два. Оснований для протеста нет

Пресс-служба сборной России выступила с обращением в связи с информацией о том, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 получил две желтые карточки, но ошибочно не был удален арбитром Сандру Риччи. Как отмечается, эта информация не соответствует действительности, и рефери никого не должен был удалять.

"Друзья, в порыве эмоций вы заметили то, чего не было.

В четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии НЕ должны были никого удалять. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ желтую карточку за снятую футболку, - отмечается в сообщении. - В трансляции этот факт отобразился поздно, когда сфолил ДРУГОЙ игрок хорватской команды, что ввело в заблуждение многих болельщиков. ЖЕлтую карточку позже получил ещё один футболист сборной Хорватии – Йосип Пиварич.

Проигрывать всегда больно и неприятно, но мы приняли это поражение достойно. Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях.

Спасибо за внимание".

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ⠀ Друзья, в порыве эмоций вы заметили то, чего не было. ⠀ В четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии НЕ должны были никого удалять. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ жёлтую карточку за снятую футболку. В трансляции этот факт отобразился поздно, когда сфолил ДРУГОЙ игрок хорватской команды, что ввело в заблуждение многих болельщиков. Жёлтую карточку позже получил ещё один футболист сборной Хорватии – Йосип Пиварич. ⠀ Проигрывать всегда больно и неприятно, но мы приняли это поражение достойно. Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях. ⠀ Спасибо за внимание. ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #РоссияХорватия #RUSCRO #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого Фото: @photoponomarev

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 10 Июл 2018 в 6:13 PDT

Хорватский футболист посвятил победу Украине. Подробности // 
Дольче Вида. Чем известны хорваты, посвятившие Украине победу над Россией? // 
Хорваты не стали извиняться за слова Виды об Украине // Хорватские болельщики уничтожают Виду. Все очень жестко // 
Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //
Скандал продолжается. Появилось еще одно видео, где Вида кричит "Слава Украине!"

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