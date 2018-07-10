Сборная России попросила перестать спамить в соцсетях с комментариями о Виде

Пресс-служба сборной России выступила с обращением в связи с информацией о том, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида в дополнительное время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 получил две желтые карточки, но ошибочно не был удален арбитром Сандру Риччи. Как отмечается, эта информация не соответствует действительности, и рефери никого не должен был удалять.

"Друзья, в порыве эмоций вы заметили то, чего не было.

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В четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии НЕ должны были никого удалять. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ желтую карточку за снятую футболку, - отмечается в сообщении. - В трансляции этот факт отобразился поздно, когда сфолил ДРУГОЙ игрок хорватской команды, что ввело в заблуждение многих болельщиков. ЖЕлтую карточку позже получил ещё один футболист сборной Хорватии – Йосип Пиварич.

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Проигрывать всегда больно и неприятно, но мы приняли это поражение достойно. Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях.

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Спасибо за внимание".

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