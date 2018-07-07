Сборная России назвала состав на четвертьфинал ЧМ-2018 с Хорватией. Игра - совсем скоро!

Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.
Главный тренер команды Станислав Черчесов вернулся к схеме в четыре защитника. По сравнению с игрой 1/8 финала против Испании (1:1, пенальти - 4:3), в стартовом составе произошло одно изменение - вместо Юрия Жиркова с первых минут игру начнет Денис Черышев.
Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Акинфеев - Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов - Кузяев, Зобнин - Самедов, Головин, Черышев - Дзюба.
Первые одиннадцать хозяев ЧМ-2018 совпали с предматчевым вариантом "СЭ".
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Хорватией#worldcup #RUSCRO #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/SPdlQ0Dqpa– Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Матч Россия - Хорватия пройдет в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 1/4 финала, анонс матча
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
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