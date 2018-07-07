Сборная России назвала состав на четвертьфинал ЧМ-2018 с Хорватией. Игра - совсем скоро!

Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Главный тренер команды Станислав Черчесов вернулся к схеме в четыре защитника. По сравнению с игрой 1/8 финала против Испании (1:1, пенальти - 4:3), в стартовом составе произошло одно изменение - вместо Юрия Жиркова с первых минут игру начнет Денис Черышев.

Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Акинфеев - Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов - Кузяев, Зобнин - Самедов, Головин, Черышев - Дзюба.

Первые одиннадцать хозяев ЧМ-2018 совпали с предматчевым вариантом "СЭ".

Матч Россия - Хорватия пройдет в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 1/4 финала, анонс матча

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу