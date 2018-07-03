Сборная России: "А если бы Дзюб было двое?"

Пресс-служба сборной России задается таким вопросом: "А если бы Дзюб было двое?". Вопрос сопровождают две совмещенные фотографии нападающего, выражающего разные эмоции и активно жестикулирующего руками.

Напомним, Артем Дзюба стал автором единственного гола с пенальти сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). Выход в четвертьфинал ЧМ является историческим для сборной России. За выход в полуфинал команда поборется с Хорватией.

А если бы Дзюб было двое? 🧒🧒🙈🙃😀 pic.twitter.com/rf0NvbeKIo – Сборная России (@TeamRussia) 3 июля 2018 г.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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