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Сборная России: "А если бы Дзюб было двое?"


Пресс-служба сборной России задается таким вопросом: "А если бы Дзюб было двое?". Вопрос сопровождают две совмещенные фотографии нападающего, выражающего разные эмоции и активно жестикулирующего руками. 

Напомним, Артем Дзюба стал автором единственного гола с пенальти сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). Выход в четвертьфинал ЧМ является историческим для сборной России. За выход в полуфинал команда поборется с Хорватией.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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