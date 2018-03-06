22:15 6 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Коста-Рики попросила увеличить высоту стены вокруг базы чемпионата мира-2018

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Физиотерапевт сборной Коста-Рики Эрик Санчес отметил, что латиноамериканцы попросили увеличить высоту стены вокруг тренировочного поля на будущей базе команде в Павловске.

- Мы обсуждали с принимающей стороной возможность оборудования на базе тренажерного зала и возведения стены, которая не позволит людям в зданиях, расположенных напротив поля, наблюдать за тем, что мы делаем на тренировках, - цитируют "РИА Новости" Санчеса. - Да, мы действительно хотели бы увеличить высоту этой стены.

Напомним, что исполняющий обязанности первого заместителя председателя петербургского комитета по строительству Сергей Климов в понедельник рассказал журналистам, что сборные Англии, Кореи и Коста-Рики, которые во время чемпионат мира-2018 будут тренироваться на базах рядом с Санкт-Петербургом, попросили городские власти установить вокруг тренировочных площадок заборы высотой не менее шести метров.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180306/1133705849.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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*КОСТАРИКАНЕЦ*

Мужики, я не при делах.

00:37

crazysun78

даже у шестиметровых стен есть уши

00:16

grey174

С нетерпением ждем сообщение от очередной команды о запрете пролета самолетов и околоземных спутников!

23:15 6 марта

grey174

Что ж достаточно скромно в отличие от англичан! Никаких 6-метровых заборов! Просто заборчик величиной с соседнее здание, и все!

23:13 6 марта

Lars Berger

Англичанам - котлован. Глубиной 6 метров.

22:24 6 марта

баламошка

Писали же уже вчера! Выройте англичашкам и остальным страждущим шестиметровые ямы. Пусть в них живут и хрюкают от удовольствия)

22:19 6 марта

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