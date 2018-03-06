Сборная Коста-Рики попросила увеличить высоту стены вокруг базы чемпионата мира-2018

Физиотерапевт сборной Коста-Рики Эрик Санчес отметил, что латиноамериканцы попросили увеличить высоту стены вокруг тренировочного поля на будущей базе команде в Павловске.
- Мы обсуждали с принимающей стороной возможность оборудования на базе тренажерного зала и возведения стены, которая не позволит людям в зданиях, расположенных напротив поля, наблюдать за тем, что мы делаем на тренировках, - цитируют "РИА Новости" Санчеса. - Да, мы действительно хотели бы увеличить высоту этой стены.
Напомним, что исполняющий обязанности первого заместителя председателя петербургского комитета по строительству Сергей Климов в понедельник рассказал журналистам, что сборные Англии, Кореи и Коста-Рики, которые во время чемпионат мира-2018 будут тренироваться на базах рядом с Санкт-Петербургом, попросили городские власти установить вокруг тренировочных площадок заборы высотой не менее шести метров.
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Мужики, я не при делах.
00:37
crazysun78
даже у шестиметровых стен есть уши
00:16
grey174
С нетерпением ждем сообщение от очередной команды о запрете пролета самолетов и околоземных спутников!
23:15 6 марта
grey174
Что ж достаточно скромно в отличие от англичан! Никаких 6-метровых заборов! Просто заборчик величиной с соседнее здание, и все!
23:13 6 марта
Lars Berger
Англичанам - котлован. Глубиной 6 метров.
22:24 6 марта
баламошка
Писали же уже вчера! Выройте англичашкам и остальным страждущим шестиметровые ямы. Пусть в них живут и хрюкают от удовольствия)
22:19 6 марта