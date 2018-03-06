Сборная Коста-Рики попросила увеличить высоту стены вокруг базы чемпионата мира-2018

Физиотерапевт сборной Коста-Рики Эрик Санчес отметил, что латиноамериканцы попросили увеличить высоту стены вокруг тренировочного поля на будущей базе команде в Павловске.

- Мы обсуждали с принимающей стороной возможность оборудования на базе тренажерного зала и возведения стены, которая не позволит людям в зданиях, расположенных напротив поля, наблюдать за тем, что мы делаем на тренировках, - цитируют "РИА Новости" Санчеса. - Да, мы действительно хотели бы увеличить высоту этой стены.

Напомним, что исполняющий обязанности первого заместителя председателя петербургского комитета по строительству Сергей Климов в понедельник рассказал журналистам, что сборные Англии, Кореи и Коста-Рики, которые во время чемпионат мира-2018 будут тренироваться на базах рядом с Санкт-Петербургом, попросили городские власти установить вокруг тренировочных площадок заборы высотой не менее шести метров.