Сборная Испании готовится к матчу с Марокко без Рейны и Монреаля

Сборная Испании проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко без вратаря Пепе Рейны и защитника Начо Монреаля, сообщает ТАСС. По словам представителя сборной Паломы Анторанса, оба игрока занимаются по индивидуальной программе.

- Рейна и Начо Монреаль не здесь, а в спортзале, потому что у Монреаля небольшая проблема после матча, а у Рейны побаливает шея, - сказал Анторанс. - Но мы надеемся, что с ними будет все хорошо к следующему матчу.

Матч Испания - Марокко состоится 25 июня в Калининграде.

Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское) //

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