Сборная Исландии тренируется в полном составе

Сборная Исландии проводят тренировку в полном составе перед матчем группового турнира чемпионата мира с командой Аргентины, информирует "РИА Новости".
Исландцы, впервые в истории отобравшиеся на мировое первенство, в пятницу проводят занятие на стадионе "Спартак" в Тушино. В нем принимают участие все 23 игрока, включая защитников Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона, а также форварда Бьорна Сигурдарсона, выступающих за "Ростов".
Стартовый матч группы D между исландцами и аргентинцами пройдет на этой же арене в субботу и начнется в 16.00 по московскому времени.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180615/1138024070.html
- Ростов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Рагнар Сигурдссон
- Сверрир Ингасон
- Бьорн Сигурдарсон