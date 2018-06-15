Сборная Исландии тренируется в полном составе

Сборная Исландии проводят тренировку в полном составе перед матчем группового турнира чемпионата мира с командой Аргентины, информирует "РИА Новости".

Исландцы, впервые в истории отобравшиеся на мировое первенство, в пятницу проводят занятие на стадионе "Спартак" в Тушино. В нем принимают участие все 23 игрока, включая защитников Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона, а также форварда Бьорна Сигурдарсона, выступающих за "Ростов".

Стартовый матч группы D между исландцами и аргентинцами пройдет на этой же арене в субботу и начнется в 16.00 по московскому времени.

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