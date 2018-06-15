12:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Исландии тренируется в полном составе


Сборная Исландии проводят тренировку в полном составе перед матчем группового турнира чемпионата мира с командой Аргентины, информирует "РИА Новости".

Исландцы, впервые в истории отобравшиеся на мировое первенство, в пятницу проводят занятие на стадионе "Спартак" в Тушино. В нем принимают участие все 23 игрока, включая защитников Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона, а также форварда Бьорна Сигурдарсона, выступающих за "Ростов".

Стартовый матч группы D между исландцами и аргентинцами пройдет на этой же арене в субботу и начнется в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь // 
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180615/1138024070.html

К комментариям
0
Материалы других СМИ