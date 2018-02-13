Сборная Германии рассчитывает на то, что Нойер сыграет на ЧМ-2018

Тренер вратарей сборной Германии Андреас Кепке сказал, что восстановление от травмы голкипера "Баварии" Мануэля Нойера идет по плану. 55-летний специалист, выступавший за национальную команду с 1990 по 1998 год, отметил, что игрок мюнхенцев умеет набирать форму в кратчайшие сроки.

10 февраля стало известно, что "Бавария" по рекомендации медицинского штаба клуба отправила Нойера в краткосрочный отпуск.

- Я отталкиваюсь от того, что Нойер будет здоров и сыграет на чемпионате мира, - цитирует Sport1 Кепке. - Перед ЧМ-2014 Мануэль продемонстрировал, что ему не нужно много времени на подготовку. Тогда он травмировался в финале Кубка Германии и не занимался до чемпионата мира. Я постоянно нахожусь с ним на связи. Все идет по плану.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 против "Реала" Нойер получил перелом левой стопы, а в сентябре у него произошел рецидив. В этом сезоне голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 2 мяча. В трех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.