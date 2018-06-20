Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с Перу

Сборная Франции прилетела в Екатеринбург на второй матч группового турнира чемпионата мира, в котором подопечные Дидье Дешама сыграют с командой Перу, информирует ТАСС. Команда разместится в отеле DoubleTree Ekaterinburg by Hilton. В первом матче группы С французы победили австралийцев (2:1), а перуанцы проиграли датчанам (0:1).

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1). В городе пройдут еще три матча: Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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