13:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Англии потроллила Францию? Британцы на тренировке кидались петухами


Сборная Англии в преддверии полуфинальных матчей чемпионата мира провела необычную тренировку, на которой инвентарем стали резиновые петухи. Англичане 11 июля сыграют с Хорватией, во втором матче 1/2 финала ЧМ-2018 встретятся Бельгия и Франция (10 июня).

С помощью красного и синего петуха англичане провели разминку, перебрасывая друг другу этот необычный для футболистов инвентарь. Возможно, таким способом британская команда решили потроллить Францию, чьим символом является именно петух. 

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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