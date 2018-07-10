Сборная Англии потроллила Францию? Британцы на тренировке кидались петухами

Сборная Англии в преддверии полуфинальных матчей чемпионата мира провела необычную тренировку, на которой инвентарем стали резиновые петухи. Англичане 11 июля сыграют с Хорватией, во втором матче 1/2 финала ЧМ-2018 встретятся Бельгия и Франция (10 июня).

С помощью красного и синего петуха англичане провели разминку, перебрасывая друг другу этот необычный для футболистов инвентарь. Возможно, таким способом британская команда решили потроллить Францию, чьим символом является именно петух.

Well, that's one way to warm up for a training session... 🐔#threelions pic.twitter.com/Dsp5fkjsab – England (@England) July 10, 2018

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)