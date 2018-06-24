Сауль Ньигес: "Нам не понравилась ситуация с Лопетеги"

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес признался, что не ожидал отставки главного тренера Хулена Лопетеги перед стартом чемпионата мира. Лопетеги был заменен на Фернандо Йерро из-за договоренности с "Реалом".

– Это было удивительно, – цитирует TVE Ньигеса. – Думаю, мотивы были, но игроки в дело не втягивались. Хулен заслужил остаться, поскольку два года провел с командой, готовя ее к чемпионату мира. Мне не понравилось произошедшее. У нас с Лопетеги был отличный проект. Мы здесь во многом благодаря Лопетеги.