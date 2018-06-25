Саудовская Аравия - Египет: команда Салаха вновь проиграла

Саудовская Аравия обыграла Египет в Волгограде (2:1) в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2018.

Открыл счет в составе египтян Мохмед Салах. Аравийцы дважды били пенальти. Первый 11-метровый Фахада Аль-Муваллада отразил вратарь, но вторая попытка в исполнении Салмана Аль-Фараджа оказалась успешной. В матча концовке решающий мяч провел Салем Аль-Давсари.

Обе команды набрали одно не вышли в 1/8 финала. Саудовская Аравия с тремя очками на третьем месте, у Египта ноль очков и последнее место. В плей-офф вышли команды России и Уругвая.

У Египта весь матч отыграл самый возрастной футболист в истории турнира - 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари.

Чемпионат мира-2018

Группа А

Саудовская Аравия - Египет - 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 22 (0:1). Аль-Фарадж, 45+6 - с пенальти (1:1). Аль-Давсари, 90+5 (2:1).

Нереализованный пенальти: Аль-Муваллад (Саудовская Аравия), 41 (вратарь)

Саудовская Аравия: Аль-Мосаилем, Аль-Бураик, М.Хавсави, О.Хавсави, Аль-Шахрани, Бахбри (Ассири, 65), Отаиф, Аль-Мокахви, Аль-Фарадж, Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79).

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Эль-Нени, Хамед, Салах, Саид (Варда, 45+7), Трезеге (Кахраба, 81), Мохсен (Собхи, 64).

Предупреждения: Габр, 45+5. Фатхи, 86.

Судьи: РОЛЬДАН, Гусман, де ла Крус (все Колумбия).

ВАР: Диаш, Лопеш Мартинш (все Португалия), Астроса (Чили), Сампайю (Бразилия).

25 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 36823 зрителя.

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