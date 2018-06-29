Сами Хедира о вылете с чемпионата мира: "Я чувствовал боль"

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира признался, что тяжело переживает вылет команды с чемпионата мира по футболу. В последнем матче группового этапа немцы проиграли Корее (0:2) и заняли последнее место в группе, закончив выступление на турнире.

- Я честно пытался заснуть (после вылета. - Прим. "СЭ"), но постоянно просыпался - ужасная ночь. Я чувствовал боль, было невыносимо осознавать, что турнир будет длиться еще две недели, а мы возвращаемся обратно в Германию, - цитирует Bild Хедиру. - Мне очень жаль всех фанатов, которые очень нас поддерживали. Сейчас тот момент, когда я просто хочу извиниться. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Например, почему я настолько ужасно провел игры на этом чемпионате мира, хотя до него был в отличной форме. Я отыграл свой лучший сезон в Турине, забил девять мячей и очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Мне необходимо разобраться в причинах провала, на это потребуется какое-то время.

Напомним, немцы выиграли предыдущий чемпионат мира в 2014 году.

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