Саломон Рондон: "Со сборной России на ЧМ-2018 нужно считаться"

Бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон отметил, что чемпионат мира-2018 станет открытым турниром. По его словам, соперникам стоит считаться со сборной России.

- Чемпионат мира-2018 будет открытым и пройдет в стране, с которой связаны отличные воспоминания, - приводит Mundo Deportivo слова Рондона. - Я три года играл за "Рубин" и "Зенит". Тогда к турниру только готовились, сегодня это стало реальностью. Там великолепная инфраструктура. Единственной непрятностью для команд могут стать длительные перелеты.

В России матчи посещают большое количество болельщиков. Они любят Россию, патриотичны и верят в своих игроков. Сборная России будет соперником, с которым стоит считаться.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу