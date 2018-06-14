"Салават Юлаев" выставил состав сборной России на матч против Саудовской Аравии

"Салават Юлаев" в преддверии старта чемпионата мира 2018 года по футболу опубликовал версию стартового состава сборной России по футболу. Сегодня команда в первом матче ЧМ-2018 сыграет со сборной Саудовской Аравии.

В схеме 4-5-1 роль вратаря отведена Андрею Карееву. Центральную пару защитников составили Григорий Панин и Сергей Терещенко. На фоангах обороны расположились Захар Арзамасцев и Станислав Гареев.

В опорной зоне расположились Александр Кадейкин и Петр Хохряков. В центре полузащиты – Вячеслав Основин, ближе к нападению – Владимир Ткачев и Дмитрий Кугрышев. Центрфорвардом стал Антон Бурдасов.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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