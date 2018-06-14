"Салават Юлаев" выставил состав сборной России на матч против Саудовской Аравии

"Салават Юлаев" в преддверии старта чемпионата мира 2018 года по футболу опубликовал версию стартового состава сборной России по футболу. Сегодня команда в первом матче ЧМ-2018 сыграет со сборной Саудовской Аравии.
В схеме 4-5-1 роль вратаря отведена Андрею Карееву. Центральную пару защитников составили Григорий Панин и Сергей Терещенко. На фоангах обороны расположились Захар Арзамасцев и Станислав Гареев.
В опорной зоне расположились Александр Кадейкин и Петр Хохряков. В центре полузащиты – Вячеслав Основин, ближе к нападению – Владимир Ткачев и Дмитрий Кугрышев. Центрфорвардом стал Антон Бурдасов.
Сегодня в Москве стартует долгожданный праздник – Чемпионат Мира по футболу-2018. В матче открытия сборная России сыграет против Саудовской Аравии. Встреча начнется в 20-00. Как и вся страна мы будем искренне поддерживать наших футболистов @teamrussia Расписание матчей Сборной России (время уфимское) ⚽️14 июня, 20:00.Россия 🇷🇺 vs 🇸🇦Саудовская Аравия ⚽️19 июня, 23:00. Россия 🇷🇺 vs 🇪🇬Египет ⚽️25 июня, 19:00. Уругвай 🇺🇾 vs 🇷🇺 Россия Также мы же предлагаем вам взглянуть на виртуальный стартовый состав сборной России, собранный из игроков нашей команды. Мнения, предложения, идеи по позициям игроков - в комментарии #HCSalavat #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа #Ufa #KHL #КХЛ #живихоккеем #worldСup #чм2018
Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00
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