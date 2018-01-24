РЖД запустит более 700 дополнительных поездов для болельщиков ЧМ-2018

"Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД) планирует перевозить болельщиков чемпионата мира-2018 по 30 маршрутам между 11 городами, принимающими турнир, сообщает RNS со ссылкой на и.о. первого заместителя гендиректора ФПК Алексея Жигунова. Для этого будет запущено дополнительно порядка 736 рейсов.

- Мы взяли на себя обязательство по бесплатной перевозке болельщиков между городами. Между 11 городами будет 30 маршрутов и ориентировочно 736 рейсов дополнительных поездов, в том числе 18 рейсов будет на двухэтажных поездах, будет назначено для перевозки болельщиков, - сказал Жигунов.

Напомним, что болельщики ЧМ-2018 при наличии Fan ID и билетов на игры получат возможность бесплатно перемещаться между городами-участниками турнира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде.