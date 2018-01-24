РЖД запустит более 700 дополнительных поездов для болельщиков ЧМ-2018

"Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД) планирует перевозить болельщиков чемпионата мира-2018 по 30 маршрутам между 11 городами, принимающими турнир, сообщает RNS со ссылкой на и.о. первого заместителя гендиректора ФПК Алексея Жигунова. Для этого будет запущено дополнительно порядка 736 рейсов.
- Мы взяли на себя обязательство по бесплатной перевозке болельщиков между городами. Между 11 городами будет 30 маршрутов и ориентировочно 736 рейсов дополнительных поездов, в том числе 18 рейсов будет на двухэтажных поездах, будет назначено для перевозки болельщиков, - сказал Жигунов.
Напомним, что болельщики ЧМ-2018 при наличии Fan ID и билетов на игры получат возможность бесплатно перемещаться между городами-участниками турнира.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде.
Дополнительная информация
https://rns.online/transport/RZHD-naznachili-bolee-700-dopolnitelnih-reisov-dlya-perevozki-bolelschikov-CHM-2018-2018-01-24/
rusfed 2.0
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23:56 24 января
rusfed 2.0
Нормальные страны борются за организацию таких турниров чтоб заработать, а мы - чтоб потратить/попилить
23:56 24 января