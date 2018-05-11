Руслан Камболов: "Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что для него большая честь быть вызванным расширенный состав сборной России на чемпионат мира.

Кроме Камболова, также были вызваны и другие игроки, представляющие казанский клуб: вратарь Сослан Джанаев, защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

– Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России, – цитирует "Р-Спорт" Камболова. – Рад за партнеров по команде Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Владимира Граната. Это большая честь и огромная ответственность. Будем работать и стараться попасть в окончательный список. Все в наших силах.

В текущем сезоне защитник сыграл за "Рубин" 20 матчей и получил две желтые карточки.

Расширенную заявку сборной России на чемпионат мира можно посмотреть здесь.