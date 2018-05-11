Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира, информирует официальный сайт РФС.
Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.
Состав сборной России из 28 игроков на сбор перед чемпионатом мира-2018:
вратари (4):
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия)
Сослан Джанаев ("Рубин")
Андрей Лунев ("Зенит")
защитники (9):
Владимир Гранат ("Рубин")
Руслан Камболов ("Рубин")
Федор Кудряшов ("Рубин")
Илья Кутепов ("Спартак")
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),
Константин Рауш ("Динамо")
Андрей Семенов ("Ахмат")
Игорь Смольников ("Зенит")
Мариу Фернандес (ЦСКА)
полузащитники (11):
Юрий Газинский ("Краснодар")
Александр Головин (ЦСКА)
Алан Дзагоев (ЦСКА)
Александр Ерохин ("Зенит")
Юрий Жирков ("Зенит")
Роман Зобнин ("Спартак")
Далер Кузяев ("Зенит")
Антон Миранчук ("Локомотив")
Александр Самедов ("Спартак")
Александр Ташаев ("Динамо")
Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
нападающие (4):
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)
Алексей Миранчук ("Локомотив")
Федор Смолов ("Краснодар")
Федор Чалов (ЦСКА)
Также названы 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости:
Вратарь (1):
Гильерме ("Локомотив")
Защитники (2):
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Дмитрий Комбаров ("Спартак")
Полузащитники (2):
Денис Глушаков ("Спартак")
Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие (2):
Антон Заболотный ("Зенит")
Дмитрий Полоз ("Зенит")
18 мая национальная команда соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
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- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Сослан Джанаев (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
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- Владислав Игнатьев
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев
- Антон Швец
Глупый
такое впечатление что они специально гадят чемпионат
13:11
abs68
Глупый - ник у тебя правильный!
13:11
Millwall82
И где этот Рубин???? Гранат еще мб....Но 11 команда РФПЛ...Это даже не смешно.
13:11
rusfed 2.0
Сколько бы людей еще ни вычеркнули из списка, Габулов в нем все равно останется. И разгадка до неприличия проста: он осетин
13:10
glavanon
4 игрока Рубина, идущего на 11 месте и только два из чемпиона страны? А уж воротчики-то... У нас вроде всегда вратарская позиция имела неплохой выбор, и все с паспортами. Но Габулов и Джанаев???
13:08
Глупый
Т.е.кавкие то миранчуки есть селихова нет, комбарова глушакова нет это пздц,товарищи давайте не будем смотреть этот цирк и точка
13:08
yspesh4
Чего до Габулова докопались, в списке 28 человек, а надо 23, 4-х вратарей все равно не повезут. У Селихова травма. 2-ой и 3-ий вратарь до лампочки кто. Какое землячество Милка и иже? Джанаев сыгран с 3-мя ЦЗ Рубина. Ташаев с Дзагоевым? Окститесь, злыдни. Лишь бы пернуть(
13:07
Millwall82
Заднеприводныеадмины, у него, как и его папиков-дружков царя гражданство Финляндии, и это будет шок...но сыграл пару матчей за сб. Финляндии.
13:06
geoserge
Джанаев и Габулов в сборной только потому что земляки Черчесова? Гиля пропустил в чемпионате РФПЛ меньше всех, а в итоге не поедет на ЧМ??!
13:05
Адекват
Ну я думал, что будет хуже... По большому счету из тех кто на слуху и более менее играет никого не забыл... Окромя, Гарика, конечно... Основной срач начнется, когда сужать список будет... Вот то Да! Там то, думаю, и проявится упертость Стасика...
13:04
Заднеприводныеадмины
Ротенберга не хватает
13:04
shur
А Алексей Миранчук разве нападающий?
13:03
Millwall82
Ага, уж Акинфеев то точно потащит с такой обороной. Как с Ю. Кореей и Мексикой.
13:02
Островзаячий
vasiunchik : Короче, все, кто может ходить...12:54______Это если Березуцкие, Игнашевич.
13:02
Prometheus1983
И Акинфей.
13:01
Prometheus1983
Полузащита-луч света в полном мраке.
13:00
Dolphin75
Smash. ... Его даже в ЦСКА не ставят в состав. Сейчас на фига он в сборной? Шатов бы больше к месту был. 12:43 __________________ Дело в том, что в расширенный список кого-то ещё добавлять потом уже нельзя будет. Дзагу включили с расчетом на то, что успеет восстановиться. Вот зачем "сейчас на фига"! Ибо только сейчас и можно включить. Ну и зеркальная картина с Шатовым. Если его сейчас нет, значит не будет уже никогда - ни сейчас, ни потом. Вычеркнут Черчесовым навечно.
12:58
L Osokin
Оледжан. Хороший стих))). Сам сочинил?
12:57
Millwall82
Средняя линия только норм, но без чистого опорника.
12:57
Millwall82
Да тут половину сборной можно отчислять. Габулов, Кутепка, Камболов, Кудряшов, Ерохин, Глушаков, Комбаров, Заболотный, Газинский, Полоз....Надеялся до последнего что Скроботова хоть возьмут. Для паренька огромным бы стимулом стал вызов. Но нет...тренер же сборной Черчесов. Гуса надо было вызывать на месяц ЧМ, тот хотя бы не был настолько злопамятным, чудо бы не сотворил, но из группы бы вышли.
12:56
Fil34
Усатый, Аршавин где?
12:54
vasiunchik
Короче, все, кто может ходить...
12:54
L Osokin
Так то норм состав. Из группы выйдут. И все...)
12:52
Паласиос
Нет слов... Черчесов не всех еще из Алагира своего взял? Что делает лидер фейлов в Бельгии и уже прошлогодний Джанаев?
12:51
L Osokin
Денисова надо было звать.
12:49
ЗЮК:
Габулов,Самедов и Заболотный.Что должно быть в голове у усатого барана,чтобы вызвать их?Об остальных можно спорить,но эта троица...
12:49
Островзаячий
Millwall82 : Prometheus1983, а Гильерме и Игнатьев? 12:44________Они не знают философию футбола по Черчесову.
12:49
splash174
Вот посмотришь комментарии и удивляешься сколько тренеров добротных то пропадает, которые уж до полуфинала ЧМ в худшем случае дошли бы, только дай им состав самим выбрать, тошнит...
12:48
Millwall82
Prometheus1983, а Гильерме и Игнатьев?
12:44
CABJ
зюбу, габулова и джанаева за борт. а где ари?
12:43