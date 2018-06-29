Рубен Лофтус-Чик: "У обеих команд были шансы, но бельгийцы смогли реализовать свой, а мы - нет"

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик после поражения от Бельгии в матче чемпионата мира-2018​ (0:1) отметил, что разница между командами лишь в том, что бельгийцы смогли реализовать свой шанс. Также он добавил, что в 1/8 финала будет совершенно другая игра.

- У обеих команд были шансы, но бельгийцы смогли реализовать свой, а мы - нет, - цитирует "Р-Спорт" Лофтус-Чика. - В этом была разница. Мы проанализируем эту игру и извлечем пользу из этого поражения перед плей-офф. Сегодня было непривычно играть против атакующей команды, потому что в предыдущих играх мы играли с Панамой и Тунисом. Нам приходилось много обороняться.

С Колумбией будет совершенно другая игра, выйдет другой состав, в том числе и Харри Кейн. Мы мотивированы, у нас отличный состав, мы голодны до побед и ждем следующего матча.

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