Россия – Саудовская Аравия: трансляция (видео)

14 июня, начнется чемпионат мира по футболу. Главный турнир года в этом году принимает Россия. И уже 14 июня стартовая игра между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", и стартовый свисток прозвучит в 18.00 по столичному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Саудовская Аравия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно! Первую игру России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. Это будет огонь. Не пропустите!