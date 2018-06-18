Россия - Египет: сыграет ли Салах? Решение пока не принято

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер еще не уверен, сможет ли лидер атак команды Мохамед Салах принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и с тех пор на поле не появлялся. В стартовом матче ЧМ-2018 против Уругвая (0:1) он остался в запасе.

- Сыграет ли завтра Мохамед Салах?

- Надеюсь, он сыграет завтра. Но мы надеялись на это и перед встречей с Уругваем. Мы еще раз проверим его сегодня в деле и примем итоговое решение. (Егор БЫЧКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)