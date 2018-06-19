Россия - Египет: прогноз Льва Лещенко

Советский и российский певец Лев Лещенко дал свой прогноз "СЭ" на матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта. Народный артист РСФСР ставит на победу команды Станислава Черчесова.

- Счет - 2:1. Египет произвел на меня даже большее впечатление, чем Аргентина!, - сказал Лещенко. - Мощная, обученная команда. Но после игры с Саудовской Аравией мы на подъеме.



Нужно пользоваться этим куражом. Возможно, стоит сыграть в два форварда. И я очень надеюсь на победу.



Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Салах, ты нужен России! Рабинер - о матче с Египтом