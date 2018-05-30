Роналдо предрек сборной Бразилии победу над Испанией в финале ЧМ-2018

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдо назвал главным фаворитом чемпионата мира-2018 свою команду. По мнению экс-форварда, в решающем матче пятикратные чемпионы мира обыграют Испанию.

- У сборной Испании отличная команда, в которой есть классные футболисты, - высказал Роналдо мнение в документальном фильме Mundial Rusia 2018. – У этой команды есть разные варианты (игры), она подходит к чемпионату мира в хорошей форме.

Но главным фаворитом я назову сборную Бразилии. Наша команда смотрится отлично. Мы играем не так ярко, как ждут от нас, но очень эффективно. Мои фавориты - Бразилия и Испания. Бразильцы станут чемпионами, а вице-чемпионами – испанцы. Думаю, что лучшим игроком турнира станет Неймар.

Матчи чемпионата мира–2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Бразильцы сыграют в группе E с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак"). Испанцы, в свою очередь, в квартете B встретятся с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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