Роналдо: "Неймар может свергнуть Месси и Роналду с пьедестала"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что бразильский форвард Неймар может быть признан лучшим в мире игроком и выиграть "Золотой мяч". По его мнению, определяющим фактором в гонке за эту награду станет игра 26-летнего нападающего на чемпионате мира-2018.

- Неймар может свергнуть Месси и Криштиану с пьедестала и стать лучшим в мире, - приводит слова Роналдо Mundo Deportivo. - Чемпионат мира будет иметь определяющее значение при выборе лучшего игрока планеты. Роналду провел отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов, Месси - чемпионат и Кубок Испании. Но я думаю, что получил "Золотой мяч" в 2002 году именно из-за победы Бразилии на чемпионате мира.

Отметим, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси уже вылетели с чемпионата мира.

Неймар в составе сборной Бразилии сыграет в 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии (6 июля, Казань).

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