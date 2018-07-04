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Роналдо: "Неймар может свергнуть Месси и Роналду с пьедестала"

НЕЙМАР. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
НЕЙМАР. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Бывший нападающий сборной Бразилии  Роналдо считает, что бразильский форвард Неймар может быть признан лучшим в мире игроком и выиграть "Золотой мяч". По его мнению, определяющим фактором в гонке за эту награду станет игра 26-летнего нападающего на чемпионате мира-2018.

- Неймар может свергнуть Месси и Криштиану с пьедестала и стать лучшим в мире, - приводит слова Роналдо Mundo Deportivo. - Чемпионат мира будет иметь определяющее значение при выборе лучшего игрока планеты. Роналду провел отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов, Месси - чемпионат и Кубок Испании. Но я думаю, что получил "Золотой мяч" в 2002 году именно из-за победы Бразилии на чемпионате мира. 

Отметим, что нападающий сборной Португалии  Криштиану Роналду и форвард национальной команды Аргентины  Лионель Месси уже вылетели с чемпионата мира.

Неймар в составе сборной Бразилии сыграет в 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии (6 июля, Казань).

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