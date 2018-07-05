Роман Зобнин: "Результаты сборной - на 95 процентов заслуга болельщиков"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин допускает, что команда могла выступить на чемпионате мира-2018 иначе, если бы турнир проводился не в РФ. Хавбек отметил, что россияне смогли пройти Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти) и выйти в 1/4 финала мирового первенства, потому что придерживались плана на игру.

- Если бы не наши болельщики, если бы не домашний чемпионат мира, возможно, наши результаты были бы другими, – цитирует официальный сайт ФИФА Зобнина. – 95 процентов – это заслуга болельщиков, которые нас поддерживают, гонят вперед, начиная с первого матча. Мы чувствовали их поддержку и не должны были подвести.

Мы хорошо разобрали Испанию. Как они атакуют, какие у них минусы, какие проблемы в обороне, какие сильные качества. Четко следовали плану. Выдержали, выстояли, зная, какая у них атака. За исключением редких моментов практически ничего не дали им создать.

В четвертьфинале команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).

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